Bari: le fontane di Piazza Moro e Piazza Giulio Cesare si illuminano di rosso per la Giornata Nazionale dell'Afasia

Il Comune di Bari aderisce alla 18° Giornata nazionale dell’Afasia in programma domani, sabato 18 ottobre, illuminando, su richiesta dell’Associazione Italiana Afasici A.IT.A - ets Regione Puglia, le fontane di piazza Moro e di piazza Giulio Cesare di rosso ciclamino.

L'afasia è una disfunzione che danneggia la capacità di una persona di esprimere il proprio pensiero per comunicare: la persona con afasia sa cosa vuole dire, ma non trova le parole, non organizza le frasi, fa fatica a comprendere i discorsi, ha difficoltà a leggere e scrivere.