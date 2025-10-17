Hai dimenticato la password? Clicca qui
Bari: le fontane di Piazza Moro e Piazza Giulio Cesare si illuminano di rosso per la Giornata Nazionale dell'Afasia
a soli € 3,00
Bari: le fontane di Piazza Moro e Piazza Giulio Cesare si illuminano di rosso per la Giornata Nazionale dell'Afasia

Appuntamento in programma domani.

(Prima Pagina News)
Venerdì 17 Ottobre 2025
Bari - 17 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il Comune di Bari aderisce alla 18° Giornata nazionale dell’Afasia in programma domani, sabato  18 ottobre, illuminando, su richiesta dell’Associazione Italiana Afasici A.IT.A - ets Regione Puglia, le fontane di piazza Moro e di piazza Giulio Cesare di rosso ciclamino. 

L'afasia è una disfunzione che danneggia la capacità di una persona di esprimere il proprio pensiero per comunicare: la persona con afasia sa cosa vuole dire, ma non trova le parole, non organizza le frasi, fa fatica a comprendere i discorsi, ha difficoltà a leggere e scrivere.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

afasia
Bari
giornata nazionale
PPN
Prima Pagina News
Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.