Borghi Eccellenti Lucani: iniziativa natalizia per viaggiare alla scoperta della Basilicata

In Basilicata iniziano i giorni di festa con un insolito tour in audio diffusione per viaggiare in pieno lockdown e scoprire le bellezze del territorio lucano.Nei giorni 24 e 25 dicembre, grazie all’iniziativa dei 31 comuni dei Borghi Eccellenti Lucani (BEL), guidati da Michele Laurino, sindaco di Sant’Angelo Le Fratte, i cittadini dei piccoli borghi, pur rimanendo a casa, potranno riempire la solitudine e i divieti di questo difficile Natale viaggiando e andando alla scoperta di cultura, luoghi e tradizioni.Ascolteranno le più belle curiosità della loro terra con il racconto di Rai Radio live della giornalista lucana, Rosita Stella Brienza, intervistata da, launica radio digitale della Rai dedicata esclusivamente ai racconti del territorio del Bel Paese.La voce narrante della giornalista e scrittrice Rosita Stella Brienza, redattrice delle Guide di Repubblica, della testata Materasocial di Openet e socia GIST (Gruppo italiano stampa turistica) dopo aver appassionato gli ascoltatori di Rai Radio Live, condurrà in viaggio i cittadini dei Borghi BEL lungo un percorso che prende le mosse da Matera, per spostarsi lungo la costa jonica alla scoperta della Magna Grecia e continuando verso Rotondella, Anglona, Tursi e Valsinni, dove la poetessa medioevale Isabella Morra scriveva le sue poesie.Si andrà alla scoperta del condottiero Giorgio Castriota, detto Scanderberg, che animò la resistenza albanese fino alla sua morte nel 1468, e dei paesi arbereshe fino ad arrivare a visitare il Monte del Pollino.E poi, da qui, un salto doveroso condurrà sull’Appennino lucano per ammirare la street art di Sant’Angelo le Fratte, la Torre Normanna di Satriano di Lucania, il ponte alla luna di Sasso di Castalda per poi virare lungo i castelli federiciani.Il tour si concluderà a Castelmezzano, sulle Dolomiti lucane, con il volo dell’angelo.La puntata, già messa in onda da Rai Radio Live, condotta da Daniela Miniucchi, già inviata di Rai 2, sarà riproposta anche in replica il 29 dicembre su questo canale digitale di Rai Play Radio dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 17.00 ed è sempre scaricabile in podcast dal sito di Rai Play Radio.Un’iniziativa che nasce per diffondere la cultura, ma anche per far viaggiare, almeno virtualmente, i cittadini dei borghi lucani BEL nel segno della storia e del fascino del loro territorio.