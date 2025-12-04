Breaking news infrastrutture energetiche Italgas-Enaon: 1 miliardo di investimenti entro 2031 per rivoluzionare la rete gas greca

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Italgas-Enaon: 1 miliardo di investimenti entro 2031 per rivoluzionare la rete gas greca
Italgas-Enaon: 1 miliardo di investimenti entro 2031 per rivoluzionare la rete gas greca

(Prima Pagina News)
Giovedì 04 Dicembre 2025
Roma - 04 dic 2025 (Prima Pagina News)

Italgas accelera la transizione energetica in Grecia con un piano da 1 miliardo di euro affidato a Enaon, puntando su estensione reti, biometano e digitalizzazione per decarbonizzare il settore.

Italgas rafforza la sua presenza nei Balcani approvando un ambizioso piano strategico 2025-2031 che destina 1 miliardo di euro allo sviluppo e alla modernizzazione della rete di distribuzione gas greca, gestita da Enaon.

L'iniziativa mira a estendere le infrastrutture in aree ancora scoperte, favorendo l'integrazione di gas rinnovabili come il biometano per accelerare la decarbonizzazione e supportare la transizione ecologica del Paese.

Entro il 2031 saranno realizzati oltre 2.500 chilometri di nuove condotte, con enfasi su reti a bassa e media pressione per servire famiglie, imprese e industrie, inclusi cofinanziamenti per il 38% dei tratti residenziali.

Parallelamente, una fetta consistente degli investimenti finanzia la digitalizzazione avanzata, integrando piattaforme ICT di gruppo, intelligenza artificiale per la gestione operativa e field service, oltre a potenziamenti del centro di comando di Atene per monitoraggio remoto.

Verranno installati nuovi sistemi di supervisione, sensoristica nelle cabine di regolazione e smart meter "H2-ready" a partire dal 2026, preparando la rete per idrogeno verde e futuro sostenibile.

Questo modello, già testato in Italia, trasformerà Enaon in un'eccellenza europea per efficienza e resilienza energetica. La Grecia guadagna così un alleato strategico per l'indipendenza energetica, con ricadute positive su economia locale e obiettivi Ue di neutralità carbonica.

Italgas si candida a leader nella transizione molecolare, unendo innovazione tecnologica e infrastrutture green.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
