Breaking news infrastrutture Roma, sopralluogo assessori Lazio al cantiere Fosso Acqua Acetosa: 7,6 milioni per il rischio idrogeologico

Questa mattina gli assessori alla Tutela del territorio Fabrizio Ghera e ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi hanno svolto un sopralluogo presso il Fosso dell'Acqua Acetosa, nel Municipio IX di Roma, dove la Regione Lazio sta realizzando un intervento strategico contro il rischio idrogeologico.

L’opera, finanziata con 7,6 milioni di euro, fa parte di un impegno complessivo da 23,5 milioni per la messa in sicurezza idraulica nel IX Municipio.

L’obiettivo è prevenire situazioni di allagamento e dissesto causate da eventi meteorologici estremi, tutelando al contempo residenti e infrastrutture.

L’assessore Ghera ha sottolineato come la Regione stia operando anche in altri territori limitrofi, come il Municipio X, con progetti analoghi quali il Fosso di Malafede e il recente finanziamento di 10 milioni per il canale Palocco a Madonnetta. Manuela Rinaldi ha definito la mitigazione del rischio idrogeologico una sfida fondamentale, ribadendo l’impegno della giunta regionale nella realizzazione di infrastrutture moderne e funzionali per la sicurezza dei cittadini e la resilienza del territorio.

Questo intervento rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della protezione ambientale di Roma e nella prevenzione di danni causati da fenomeni naturali sempre più frequenti e intensi.