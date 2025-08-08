Breaking news Infrastrutture, Ponte Stretto, Salvini: "Non siamo mai arrivati ad un punto così avanzato"

“Ce la sto mettendo tutta da quasi tre anni, mai nella storia si era arrivati ad un punto così avanzato, tutto il mondo fa ponti per collegare terraferma e isole e dopo 2 mila anni di tentativi non siamo mai stati così vicino”. Così, ai microfoni di Rtl 102.5, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Saranno rispettati i tempi? Sta agli ingegneri italiani mettere in pratica la loro bravura, io ho fatto quello che deve fare un ministro a partire dal trovare i finanziamenti”, ha continuato, “il ponte poi si porta dietro decine di km nuovi di strade in Sicilia e Calabria”.

“Ora occorre solo la registrazione della Corte dei Conti prima di partire con i cantieri, si ipotizza che entro un mese possa arrivare”, ha poi ricordato, garantendo che “contro le infiltrazioni mafiose alzeremo la barriere più alte al mondo”.

“Pensare di essere osservati e ammirati dal mondo perché si fa un’opera pubblica che non ha precedenti porta l’Italia all’attenzione di tutti”, ha riaffermato il Vicepremier.

“Abbiamo approvato il progetto definitivo, e il piano economico finanziario dettagliato europeo”, ha detto ancora Salvini, “sul rispetto dei tempi poi abbiamo visto in questi anni guerre, covid, da qui al 2032 spero che il buon dio e la sorte ci accompagni”.

L'intitolazione del Ponte? “Lo chiederò agli italiani, mi interessa che si parta”, ha evidenziato il Ministro.