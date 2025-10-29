Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:10
Breaking news Infrastrutture, Salvini: "Nessuna opera sarà definanziata per costruire il Ponte sullo Stretto"

Il ministro alla Camera: "Stiamo investendo 23 miliardi di euro in Sicilia e 22 miliardi in Calabria, oggi con questa mole di investimenti non fare il Ponte non avrebbe nessun senso".

Mercoledì 29 Ottobre 2025
Roma - 29 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il ministro alla Camera: "Stiamo investendo 23 miliardi di euro in Sicilia e 22 miliardi in Calabria, oggi con questa mole di investimenti non fare il Ponte non avrebbe nessun senso".

"Nessuna opera sarà definanziata per pagare il ponte da Bolzano a Palermo. Ognuno la pensa come vuole, noi intendiamo andare avanti con il ponte". Così, nel corso del question time alla Camera, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

"Che un ponte non abbia interesse pubblico lo scopro oggi, un'opera pubblica che coinvolgerà 120 mila posti di lavoro e quindi dire di no a questi posti di lavoro mi sembra curioso da parte di alcune forze politiche o sindacali di sinistra", ha evidenziato.

"Falso che se si fa il ponte non si fanno tutte le altre opere in Calabria e Sicilia. Stiamo investendo 23 miliardi di euro in Sicilia e 22 miliardi in Calabria, oggi con questa mole di investimenti non fare il Ponte non avrebbe nessun senso", ha precisato il vicepremier.


Matteo Salvini
PPN
Prima Pagina News
Stretto di Messina
