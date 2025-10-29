Pescara: lotta all'illegalità nel settore del gioco pubblico

L’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, congiuntamente alla Guardia di Finanza, ha implementato un piano di controlli nell’ambito del gioco pubblico, al fine di tutelare dal rischio di frodi e di salvaguardare i minori da una diffusione del gioco senza regole.

Durante i vari accessi presso esercizi commerciali siti in diversi comuni abruzzesi, sono stati sottoposti a verifica punti vendita di scommesse, rivendite di tabacchi e lotto, patentini tabacchi ed esercizi commerciali con presenza di slot machine e videolottery.

I controlli sono stati pianificati grazie a un preventivo lavoro di monitoraggio e analisi dei flussi di gioco, oltre che all’ utilizzo di tecnologie all’avanguardia svolto da personale esperto nel settore. In particolare, all’esito dei tavoli per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutisi in Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza e Polizia locale hanno effettuato un controllo in una zona di Pescara spesso associata a problemi di degrado sociale, criminalità e spaccio.

Il risultato delle ispezioni ha consentito di rilevare diverse violazioni amministrative in materia di giochi e scommesse e di imposta sugli intrattenimenti, oltre all’inosservanza delle prescrizioni nella gestione delle rivendite dei tabacchi e delle sale gioco.

L’azione sinergica tra l’Agenzia e le altre forze dell’ordine nell’ambito del contrasto all’illegalità, che si realizza, in particolare, attraverso il controllo del territorio, aumenta l’indice di presidio, così da rendere l’offerta di gioco sempre più trasparente e sicura per i cittadini.