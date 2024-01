Buddusò (Ss): cade da un capannone, morto fabbro 62enne

Un nuovo incidente è accaduto in Sardegna, dopo quello di pochi giorni fa al Porto di Cagliari: a Buddusò, nel Sassarese, un fabbro di 62 anni, Sergio Vannini, residente a Bono, è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda agricola.L'uomo era titolare della 'Soluzioni in metallo srl", azienda a conduzione familiare, e stava montando una tettoia, quando sarebbe caduto per 7 metri. Inutile l'arrivo dell'elisoccorso e dei medici del 118.Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della stazione di Buddusò e lo Spresal, per capire come l'incidente sia accaduto.