Meteo: ancora sole sull'Italia, qualche instabilità tra Nord, Centro e Sardegna

Ancora sole domattina sull'Italia, mentre nel pomeriggio ci saranno instabilità in alcune zone del Nord, del Centro e in Sardegna. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano.

Per il Nord si prevedono al mattino cieli sereni o poco nuvolosi con isolati piovaschi su Emilia Romagna e Triveneto; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sui rilievi, in locale sconfinamento sulle pianure di nord-ovest. In serata residue precipitazioni sulle Alpi centro-occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro sono previsti al mattino cieli del tutto soleggiati salvo qualche innocuo addensamento sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci sparsi sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Per quanto riguarda Roma, si prevede una giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +21°C e +38°C.

Anche per il Lazio è prevista una giornata all’insegna del tempo stabile, con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole maggiori, infine, si prevedono al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche addensamento in formazione sulle zone Appenniniche; possibili rovesci sulle zone interne della Sardegna. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Nord, stazionarie o in aumento al Centro-Sud.