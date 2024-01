Calcio, Eriksson rivela: "Ho un cancro inoperabile, mi rimane un anno di vita"

L'ex ct svedese Sven-Göran Eriksson ha un cancro in fase terminale. A rivelarlo, in un'intervista con l'emittente radiofonica svedese P1, è lo stesso ex allenatore di Lazio, Benfica e Goteborg e della Nazionale inglese.“Tutti capiscono che ho una malattia che non è buona, e tutti immaginano che sia un cancro e lo è”, dice Eriksson, precisando di avere un tumore inoperabile al pancreas e che gli resterebbe da vivere soltanto un anno di vita, "nella migliore delle ipotesi".L'ex allenatore, 75 anni, sta tentando di pensare positivo: “Potrei pensarci tutto il tempo e starmene seduto a casa ad essere scontroso e a pensare di essere sfortunato e così via. No, bisogna guardare le cose in modo positivo e non crogiolarsi nelle avversità”. “Devo lottare il più a lungo possibile”, prosegue.Come allenatore, in Inghilterra ha guidato la cosiddetta "generazione d'oro", che include calciatori del calibro di David Beckham, Steven Gerrard e Wayne Rooney, arrivata con lui ai quarti di finale dei Mondiali di Corea e Giappone (2002) e Germania (2006). L'ultima squadra allenata da Eriksson è la Nazionale delle Filippine, nel 2018-19.