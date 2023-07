Caldo: anche domani 19 città da bollino rosso

Non si ferma l'ondata di calore che sta travolgendo il Paese. Anche per domani, infatti, è previsto il bollino rosso per 19 città.Si tratta, nello specifico, dei Comuni di Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Rieti, Viterbo, Civitachecchia, Roma, Latina, Napoli, Pescara, Frosinone, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari.