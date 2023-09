Casalbordino (Ch): esplosione alla Sabino Esplodenti, tre vittime

Tragico incidente, stamani, alla Sabino Esplodenti, fabbrica di smaltimento e recupero di polvere da sparo da bonifiche, di Casalbordino, nel Chietino.Stando a quanto riferiscono gli inquirenti, tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione, le cui dinamiche sono ancora da chiarire.Non è il primo incidente mortale alla Sabino Esplodenti: nel dicembre 2020 altre 3 persone morirono in analoghe circostanze, mentre nel 2009 due persone rimasero ferite in modo grave per un'esplosione e nel 1992 un operaio, 48enne, Bruno Molisani, morì per l'innesco di una spoletta.L'ultimo incidente mortale in un'azienda di esplosivi in Abruzzo risale a febbraio, quando un uomo morì nell'esplosione di un deposito a Teramo.