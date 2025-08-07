Hai dimenticato la password? Clicca qui
Caso Almasri, Schlein: "Meloni ha un atteggiamento eversivo con i giudici"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
“Perchè ha rifiutato di venire in Parlamento a spiegare la responsabilità politica che si è assunta solo oggi, otto mesi dopo, davanti a un’autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri?".

(Prima Pagina News)
Giovedì 07 Agosto 2025
“Chiedo perchè il governo ha cambiato posizione almeno tre volte mentendo in Parlamento. Colpisce il senso di impunità, come se a chi governa tutto fosse lecito, anche non rispettare le leggi internazionale quelle nazionali.

In tutto questo Meloni stavolta ha detto una cosa giusta: che è impensabile che tre suoi ministri abbiano agito senza che lei condividesse pienamente la scelta. Ma allora perchè ha rifiutato di venire in Parlamento a spiegare la responsabilità politica che si è assunta solo oggi, otto mesi dopo, davanti a un’autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri?”.

Lo ha detto la Segretaria del Pd, Elly Schlein, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Domani", in merito al caso Almasri.

Per quanto riguarda il fatto che Meloni ha promesso che andrà a riferire in Parlamento, ha osservato: “Al momento ha solo detto che si siederà accanto ai ministri. Noi chiediamo che parli lei.

Ma ripeto: perchè non l’ha fatto quando glielo abbiamo chiesto? Vuol dire che senza il lavoro doveroso della magistratura pensava di non dover spiegare al Paese perchè ha deciso di scarcerare un torturatore?

Non è un caso che abbiano usato questa vicenda per alzare lo scontro con la magistratura. Lo fanno sistematicamente: lo hanno fatto anche con la sentenza della Corte europea sui paesi sicuri.

Accusano anche i giudici europei di voler contrastare la riforma della giustizia italiana? Insinuare che i giudici agiscano non a tutela della legge e ma per un disegno politico è un atteggiamento eversivo. E non è la prima volta”, ha concluso Schlein.


