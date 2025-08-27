Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:54
Cocullo (Aq): trovata una carcassa d'orso bruno marsicano, era morto da più di due mesi
Cocullo (Aq): trovata una carcassa d'orso bruno marsicano, era morto da più di due mesi

Il ritrovamento è avvenuto in località 'La Selva'. E' il secondo caso in pochi mesi, i Carabinieri Forestali indagano sulle cause del decesso.

Mercoledì 27 Agosto 2025
L'Aquila - 27 ago 2025 (Prima Pagina News)

Il ritrovamento è avvenuto in località 'La Selva'. E' il secondo caso in pochi mesi, i Carabinieri Forestali indagano sulle cause del decesso.

Una carcassa di un orso bruno marsicano in stato avanzato di decomposizione è stata ritrovata questa mattina in località 'La Selva' a Cocullo, nell'Aquilano.

La carcassa è stata trovata da un gruppo di escursionisti, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri Forestali, arrivati sul posto. Secondo quanto emerge da una prima ricognizione, sembra che l'animale sia morto più di due mesi fa.

La carcassa è stata portata all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, ma, riferiscono i Carabinieri Forestali, l'avanzato stato di decomposizione rischierebbe di compromettere gli esiti degli accertamenti che servono per capire come l'animale sia morto.

Durante le prossime ore l'area sarà perlustrata per accertare l'eventuale presenza di altre carcasse. Attualmente, però, sembra che l'orso sia l'unico animale trovato morto in zona.

Il fatto che non ci siano stati altri ritrovamenti rinforzerebbe l'ipotesi che si sia trattato di un caso isolato, escludendo, almeno per il momento, l'avvelenamento.

La scorsa primavera, a Scanno (Aq), era stato trovato morto un altro orso bruno. Si stima che la popolazione di orso bruno marsicano, sottospecie protetta che vive nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, conti circa 50 esemplari.


Contatti

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.