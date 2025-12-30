Hai dimenticato la password? Clicca qui
Imperia: controlli alto impatto interforze, 70 identificati
Martedì 30 Dicembre 2025
Nella serata del 29 dicembre 2025, in attuazione delle direttive impartite con ordinanza del Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, d’intesa con il Prefetto di Imperia Antonio Giaccari, è stata data esecuzione all’operazione straordinaria di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”, coordinata dalla Polizia di Stato.

Il servizio interforze, coordinato dal Commissario Salvatore Crupi, ha visto l’impiego di un articolato dispositivo operativo composto da personale della Questura di Imperia, da equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Liguria, da personale dell’Arma dei Carabinieri e da unità cinofile della Guardia di Finanza.

L’attività ha previsto la predisposizione di posti di controllo e servizi di vigilanza dinamica, finalizzati al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, bivacco e microcriminalità, nonché al rafforzamento della presenza dello Stato nelle aree maggiormente sensibili del contesto cittadino.

Particolare attenzione è stata rivolta alla zona dei Giardini Toscanini e al parcheggio pubblico adiacente, aree che in passato sono state interessate da criticità legate al degrado urbano.

L’attività di controllo non si è tuttavia limitata a tali zone, ma ha interessato l’intero territorio del Comune di Imperia: il dispositivo interforze ha operato in modo capillare, garantendo una copertura a 360 gradi di tutte le aree cittadine.

Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 70 persone e controllati 30 veicoli. È stata inoltre accertata una violazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 e una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

I servizi “Alto Impatto” rivestono un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito delle strategie di sicurezza urbana, in quanto consentono di concentrare risorse e attenzione operativa nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e degrado.

Tali interventi, oltre a incidere concretamente sul controllo del territorio e sulla prevenzione dei reati, rappresentano un segnale forte e tangibile della presenza delle Istituzioni, contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e Forze dell’Ordine.

L’operazione del 29 dicembre si inserisce in un più ampio progetto di sicurezza portato avanti nel corso dell’anno 2025, caratterizzato da un’intensificazione dei controlli e da una costante attività di monitoraggio del territorio. L’obiettivo è quello di garantire non solo una sicurezza effettiva, attraverso l’azione di prevenzione e repressione delle condotte illecite, ma anche una sicurezza percepita, elemento essenziale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la piena fruibilità degli spazi urbani.

Le Forze dell’Ordine continueranno a operare con costanza, in sinergia con le altre Istituzioni, per assicurare un presidio efficace del territorio e rispondere in maniera puntuale alle esigenze di sicurezza della comunità.


