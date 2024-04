Conte: "Le accuse di slealtà ci offendono, lotta all'illegalità valore non negoziabile"

“Accusarci di slealtà offende il popolo che ha creato il M5S e che, dal 2009, ha fatto del principio della legalità la nostra stella polare. Per noi non sono in gioco delle beghe tra partiti o tra leader, è in gioco la sostanza politica.Si tratta di rinnovare la classe dirigente per costruire qualcosa di diverso dall’Italia che non ci piace. Non possiamo fare spallucce e questo per noi vuol dire essere leali con i cittadini”.Così, al Corriere della Sera, il Presidente del M5S, Giuseppe Conte, in merito alla rottura con il Partito Democratico riguardo al candidato a Sindaco di Bari per il Centrosinistra.Conte ha confermato di non aver avuto contatti con Elly Schlein: “In queste ore non ci siamo sentiti”. Per quanto riguarda il programma del Movimento in Puglia, ha proseguito: “In settimana terremo una conferenza stampa per annunciare gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere in Regione Puglia, ma sicuramente si scriveranno nuove pagine”.E in merito alle voci di una possibile uscita dalla Giunta Regionale: “Affronteremo il tema di persona a Bari. Voglio ricordare che se abbiamo fatto saltare le primarie del campo progressista dopo le inchieste è perchè per noi la lotta contro la corruzione e l’illegalità è un patrimonio non negoziabile”.Per quanto riguarda il tentativo del governo di far dimettere il Sindaco, Antonio Decaro, ha concluso: “Giorgia Meloni si permette di non far dimettere una ministra indagata per truffa sui fondi Covid, di non chiedere scusa ai foggiani dopo lo scioglimento per mafia del comune di centrodestra, di ignorare i vari arresti per voto di scambio nella coalizione di governo e dentro FdI e di proporre una norma per dare incarichi negli enti locali ai condannati per corruzione. Bella faccia tosta. Non possiamo accettare da loro sermoni sulla legalità e attacchi strumentali su Bari”.