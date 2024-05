Corruzione: ai domiciliari il Presidente della Liguria, Giovanni Toti

Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, è stato arrestato stamani, nell'ambito di un'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Guardia di Finanza di Genova, con l'accusa di corruzione. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Stando a quanto riferisce la Procura della Repubblica genovese, sono stati arrestati anche l'attuale ad di Iren ed ex Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, per il quale è stato disposto il carcere, gli imprenditori portuali Aldo Spinelli e Mauro Vianello, il consigliere d'amministrazione di Esselunga Francesco Moncada e il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, per i quali sono scattati i domiciliari, così come disposto per il Governatore ligure. A Cozzani, inoltre, gli inquirenti contestano l'accusa di aver operato per facilitare l'attività mafiosa di Cosa Nostra.