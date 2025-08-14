Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:41
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Lecce, Ferragosto: liberati 400 mq di arenile, sequestrati 32mila articoli abusivi
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Lecce, Ferragosto: liberati 400 mq di arenile, sequestrati 32mila articoli abusivi

Operazione "ad alto impatto" dei Carabinieri.

(Prima Pagina News)
Giovedì 14 Agosto 2025
Lecce - 14 ago 2025 (Prima Pagina News)

Operazione "ad alto impatto" dei Carabinieri.

Alla vigilia di Ferragosto, un’operazione ad “alto impatto” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce lungo la costa salentina, in attuazione del protocollo operativo disposto dalla Prefettura, ha restituito alla collettività ampie porzioni di arenile occupate abusivamente e fermato la vendita irregolare di articoli da spiaggia.

L’elicottero del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari Palese ha sorvolato il litorale monitorando gli spostamenti. A terra, pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, supportate dall’11° Reggimento “Puglia”, hanno presidiato lidi, spiagge libere e accessi al mare, affiancando forze interforze come Capitaneria e Polizia Locale.

Sono stati sequestrati 57 ombrelloni piantati e incustoditi per ore o l’intera giornata, utilizzati come “segnaposto” su spiagge pubbliche, di fatto privatizzate. L’intervento ha “liberato” circa 400 mq di arenile, restituendoli immediatamente alla collettività.

Smantellate 12 strutture in ferro adibite a bancarelle abusive, contenenti oltre 32.000 articoli (gonfiabili, giocattoli, abbigliamento, ombrelloni), per un valore stimato di 45.000 €. Molti prodotti erano privi di marcatura CE o etichettatura conforme, potenzialmente pericolosi per bagnanti e bambini.

L’azione dimostra l’impegno costante dei Carabinieri in tutta la provincia nel garantire sicurezza e legalità nelle aree turistiche, conformemente alle direttive prefettizie per intensificare i controlli in periodi di alta affluenza.

I Carabinieri sottolineano che l’arenile è patrimonio collettivo, da godere nel rispetto delle regole e definiscono il fenomeno dei “segnaposto” un’occupazione abusiva inaccettabile. Anche un solo metro di spiaggia restituito rappresenta un diritto per cittadini e turisti.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, non limitandosi al Ferragosto, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e fruizione equa delle spiagge pubbliche.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Carabinieri
Ferragosto
Lecce
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.