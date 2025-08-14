Sport acquatici: World Games 2025, due argenti mondiali per l'Italia del wake

Si è appena conclusa a Chengdu (Cina) la spettacolare tre giorni di wakeboard, cable wakeboard e wake surf, all’interno dei World Games – tuttora in corso – evento internazionale riconosciuto dal CIO e dedicato alle discipline non ancora presenti nel programma olimpico.

Un palcoscenico riservato ai migliori atleti al mondo, selezionati in base ai risultati dei rispettivi campionati mondiali, che in questi giorni sta accogliendo oltre 4.000 partecipanti tra atleti e staff tecnici. Il tricolore ha sventolato alto grazie alla splendida doppietta d’argento firmata da Alice Virag e Vanessa Tittarelli.

Nel wakeboard, Virag ha incantato la giuria con una run impeccabile, unica a tenere testa alla padrona di casa Lu Xu. Nel cable wakeboard, la diciassettenne Tittarelli ha conquistato il secondo gradino del podio dietro alla tedesca Julia Rick, pluricampionessa mondiale.

A un passo dal podio, e protagonista assoluta già a livello internazionale, Giulia Castelli ha chiuso quarta nel wakeboard. Tra gli uomini, Massimiliano Piffaretti ha terminato sesto a causa di una caduta, mentre Riccardo De Tollis e Leonardo Gatti hanno chiuso rispettivamente nono e tredicesimo in un field di altissimo livello.

Nel wake surf, Paola Miatello e Gianmarco Panaccione hanno affrontato con determinazione una concorrenza di livello mondiale, aggiungendo esperienza preziosa al proprio percorso internazionale.

A bordo campo, i coach Fabrizio Cicerale e Matthew Lucini hanno seguito da vicino ogni fase della gara, curando preparazione, strategie e dettagli tecnici con la massima attenzione.