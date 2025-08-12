Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 15:53
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Donna travolta e uccisa a Milano, Salvini: "Campo rom da sgomberare e radere al suolo subito"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Donna travolta e uccisa a Milano, Salvini: "Campo rom da sgomberare e radere al suolo subito"

Sala risponde: "Trovo vergognoso che alti rappresentanti del governo speculino sulla morte di una persona".

(Prima Pagina News)
Martedì 12 Agosto 2025
Milano - 12 ago 2025 (Prima Pagina News)

Sala risponde: "Trovo vergognoso che alti rappresentanti del governo speculino sulla morte di una persona".

Botta e risposta, tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla morte di Cecilia de Astis, la 71enne travolta ieri da un'auto guidata da quattro minorenni nel quartiere Gratosoglio del capoluogo lombardo.

“Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni Rom. Pare di neanche dieci anni! Se quanto riportato i giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo Rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia”, ha scritto Salvini su X.

“Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo. Siamo vicini alla famiglia della donna scomparsa. Non ci sono dubbi che le famiglie dei ragazzi coinvolti devono rendere conto di quanto è successo. E su questo chiederemo la massima intransigenza”. Così, in una nota, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Per quanto riguarda, invece, la presenza di insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le Forze dell’ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni – prosegue il primo cittadino -. Il Comune di Milano ha iniziato da anni e persegue tuttora una politica di superamento dei campi rom: le giunte di centrosinistra ne hanno chiusi 24 – 4 autorizzati e 20 irregolari – in 12 anni, dal 2013 al 2024. Le giunte di centrodestra, che adesso gridano, quando sono state al governo della città solo 1. Ignorare queste informazioni in maniera strumentale per farsi pubblicità, vuol dire prendere in giro i cittadini”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Cecilia de Astis
Giuseppe Sala
Matteo Salvini
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.