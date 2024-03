Dossieraggio, Ciriani: "Fatto grave e da non sottovalutare"

Il dossieraggio è un fatto grave, che non va sottovalutato e nemmeno giustificabile nel nome della libertà di stampa. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Pordenone per firmare l'Accordo di Sviluppo e Coesione tra governo e Regione Friuli-Venezia Giulia."Ne parleremo lunedì in Consiglio dei ministri", ha detto Ciriani, aggiungendo che "è molto grave quello che è accaduto e che nessuno abbia controllato. Qualcuno dovrebbe avere la responsabilità di quello che è successo. Da quello che è emerso dalla commissione antimafia sono molte migliaia le intercettazioni abusive illegali. Va fatta assolutamente chiarezza".Secondo il Ministro, "non si deve sottovalutare quello che è accaduto né giustificarlo in nome della libertà di stampa perché non c'entra niente".