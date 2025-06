Filming Italy Sardegna Festival 2025 parte con la conferenza a Cagliari, parata di stelle

Tantissime star del cinema italiano e internazionale hanno riempito oggi l’auditorium della Regione a Cagliari per la conferenza stampa di apertura dell’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca. L’evento, che si svolgerà dal 19 al 22 giugno tra Cagliari e il Forte Village, si presenta come un’importante vetrina per il cinema di qualità, con una vera parata di ospiti d’eccezione.

Tra gli intervenuti alla conferenza figurano Simon Baker, Ezra Miller, Nathalie Emmanuel, Jane Seymour, Tati Gabrielle, Shae Whigham e Lola Ponce, oltre alla madrina dell’edizione, Martina Stella, e alla presidente di giuria, Micaela Ramazzotti.

Durante l’incontro, l’assessore regionale della Cultura, Francesco Cuccureddu, ha sottolineato il valore culturale e turistico del festival, mentre il Forte Village ha ribadito l’impegno a sostenere e valorizzare una manifestazione ormai punto di riferimento del calendario cinematografico nazionale.

Il festival proporrà oltre 50 titoli tra film, documentari e serie tv, molti in anteprima, e darà spazio ai giovani talenti con il concorso Filming Italy – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università di Cagliari. Non mancherà una sezione dedicata al cinema francese e un omaggio al grande Franco Nero, presente all’evento.

Filming Italy Sardegna Festival 2025 conferma così la sua vocazione internazionale, consolidando la Sardegna come una delle capitali italiane della cultura e dell’arte cinematografica.