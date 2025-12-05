Hai dimenticato la password? Clicca qui
Gli Usa: "L'Europa deve prendere il comando della Nato entro il 2027"

Secondo la Reuters, il messaggio è stato trasmesso questa settimana, nel corso di una riunione a Washington tra il personale del Pentagono che supervisiona la politica della Nato e varie delegazioni Ue.

Venerdì 05 Dicembre 2025
Roma - 05 dic 2025 (Prima Pagina News)

Secondo la Reuters, il messaggio è stato trasmesso questa settimana, nel corso di una riunione a Washington tra il personale del Pentagono che supervisiona la politica della Nato e varie delegazioni Ue.

Gli Stati Uniti chiedono che l'Europa prenda il controllo della gran parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato (inclusi intelligence e missili) entro il 2027.

Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters, che ha diffuso la notizia in esclusiva sul suo sito web, riportando alti funzionari del Pentagono.

Il messaggio, riferisce la Reuters, è stato trasmesso questa settimana, durante una riunione a Washington, tra il personale del Pentagono che supervisiona la politica della Nato e varie delegazioni europee.


