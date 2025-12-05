Gli Usa: "L'Europa deve prendere il comando della Nato entro il 2027"

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Secondo la Reuters, il messaggio è stato trasmesso questa settimana, nel corso di una riunione a Washington tra il personale del Pentagono che supervisiona la politica della Nato e varie delegazioni Ue.
Gli Stati Uniti chiedono che l'Europa prenda il controllo della gran parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato (inclusi intelligence e missili) entro il 2027.
Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters, che ha diffuso la notizia in esclusiva sul suo sito web, riportando alti funzionari del Pentagono.
