Aggiornato alle 17:13
Media: Netflix acquisisce Warner Bros per 83 mld di dollari

L'annuncio su X: "Insieme definiremo il prossimo secolo di narrazione, creando un'offerta di intrattenimento straordinaria per il pubblico di tutto il mondo".

(Prima Pagina News)
Venerdì 05 Dicembre 2025
Roma - 05 dic 2025 (Prima Pagina News)

Da oggi, Warner Bros è ufficialmente proprietà di Netflix: ad annunciarlo, su X, è stata la stessa società produttrice di film e serie in streaming.

Nel post, la società riferisce di aver raggiunto un accordo. "Insieme definiremo il prossimo secolo di narrazione, creando un'offerta di intrattenimento straordinaria per il pubblico di tutto il mondo", precisa Netflix.

Nello specifico, secondo l'accordo, Netflix acquisirà gli studi cinematografici e televisivi di Warner Bros Discovery (Wbd) e la sua divisione streaming, compresa la piattaforma Hbo Max.

Questa operazione, che mixa contanti e azioni, valuta Wbd a 27,75 dollari per azione, portando il valore dell'acquisizione a quasi 72 miliardi di dollari, con un valore d'impresa totale (compresi i debiti) che ammonta a circa 82,7 miliardi di dollari.

Stando a quanto riferiscono le due società, l'acquisizione sarà completa soltanto dopo che verranno scisse le attività televisive tradizionali di Warner Bros Discovery, che confluiranno in una nuova entità, Discovery Global, che comprenderà il vasto portafoglio di canali via cavo, inclusi Cnn e Tnt.

L'operazione verrà perfezionata dopo 12-18 mesi, mentre la scissione dovrebbe avvenire entro il terzo trimestre dell'anno prossimo.


