Breaking news Infrastrutture, Calabria, Anas: lavori gallerie su Ionio-Tirreno verso la conclusione
Breaking news Infrastrutture, Calabria, Anas: lavori gallerie su Ionio-Tirreno verso la conclusione

"Siamo in anticipo sui tempi contrattuali prestabiliti".

(Prima Pagina News)
Venerdì 05 Dicembre 2025
Reggio Calabria - 05 dic 2025 (Prima Pagina News)

"Siamo in anticipo sui tempi contrattuali prestabiliti".

"In anticipo sui tempi contrattuali prestabiliti, e nel rispetto delle tempistiche annunciate ai tavoli istituzionali e prefettizi, si avviano alla conclusione i lavori principali di riqualificazione strutturale e impermeabilizzazione in corso nelle gallerie Limina e Torbido sulla strada statale 682 Ionio-Tirreno, in provincia di Reggio Calabria".

E' quanto fa sapere l'Anas, in una nota.

"Saranno avviate, infatti, la prossima notte le procedure di ripiegamento dell'importate cantiere aspromontano di manutenzione programmata, con la rimozione definitiva dei semafori fino ad oggi presenti anche di giorno all'interno della galleria Torbido, a suo tempo istallati per l'esecuzione dei lavori di ripristino strutturale, ormai conclusi.

Le restanti lavorazioni di dettaglio da farsi, relative a rivestimenti di finitura, pavimentazioni e segnaletica orizzontale, si protrarranno invece, con le consuete chiusure notturne, esclusivamente fino a domenica 21 dicembre, data prevista per la completa ultimazione dei lavori principali e la riapertura diurna e notturna della galleria Limina per l'intera durata delle festività natalizie.

Al rientro dalle festività, per le dovute verifiche di funzionalità degli impianti e sistemi di telecontrollo di recente installati, sono previste ulteriori limitate chiusure, sempre notturne, che saranno opportunamente comunicate per tempo all'utenza stradale e concluse definitivamente entro il prossimo mese di gennaio", conclude la nota.


