Grand Prix Storico di Roma: l’eleganza e la classe sfrecciano a Via Veneto

La Dolce Vita romana torna a rivivere in Via Veneto per il Grand Prix Storico di Roma, evento organizzato dall’ Associazione no profit Orgoglio Motoristico Romano, in cui importanti auto storiche e sportive hanno potuto mettersi in mostra di fronte a tantissimi appassionati del mondo dei motori.A fare da madrina all'evento Maria Grazia Cucinotta, icona di stile ed eleganza come questo revival storico vuole essere.Sul circuito hanno sfrecciato - e fatto emozionare - auto celeberrime come la Mc Laren F1, l'Alfa Romeo e la Bentley originale del 1925, guidata da Tom Wood, e soprattutto la Jaguar E-Type 3.8 da competizione, con Gianluca Bardelli alla guida, celebre per aver partecipato a numerose gare tra gli anni Sessanta e i Novanta, tra cui il Gran Premio Storico di Imola, nel 1991. L'auto ha attirato la curiosità di tantissimi appassionati.Spazio anche per auto di collezioni pubbliche e private, che hanno potuto mettersi in mostra in forma dinamica e statica: tra queste, la Lotus F1 di Ayrton Senna ed Elio De Angelis, la Ferrari 312 b di Paolo Barilla - in precedenza guidata da Ignazio Giunti e Clay Regazzoni - e l’ Alfa Romeo 185/T F1 di Riccardo Patrese ed Eddie Cheever.A fare da degna conclusione, all'Eur, con tanto di emozione per gli appassionati, sono state la Lotus di Senna e De Angelis e l’Alfa Romeo di Andrea De Cesaris, mostrate nuovamente in forma statica, insieme con altri veicoli storici, esposti in Via Ciro il Grande.La manifestazione ha visto anche un'ospite d'onore: l'imprenditrice e icona della moda Anna Fendi: ”Bisogna dare massimo spazio e considerazioni ad eventi come questi,creati da chi viene trasportato unicamente da una grande passione,perché danno visibilità ed un considerevole indotto di turisti ed amanti dei motori: il Gran Prix Storico ha delle enormi potenzialità e può assumere un ruolo principe nelle manifestazioni dedicate alle auto d’epoca”, ha detto.