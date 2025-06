Enac: Alexander D’Orsogna si insedia come nuovo Direttore Generale

Si è insediato oggi ufficialmente il nuovo Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Dott. Alexander D’Orsogna. La cerimonia si è svolta nella nuova sede di Roma alla presenza delle massime cariche istituzionali del settore, del Presidente Pierluigi Di Palma, del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, del Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e telecomunicazioni Salvatore Deidda, del Capo di Gabinetto del MIT Alfredo Storto, del Consiglio di Amministrazione Enac, del Collegio dei Revisori, dei dirigenti e del personale dell’Ente, a testimonianza dell’importanza e della condivisione del momento.

Nel corso della cerimonia il Viceministro Rixi e il Presidente Deidda hanno sottolineato il ruolo centrale che Enac svolge, a livello nazionale e internazionale, in una fase di profondo cambiamento del trasporto aereo, rilanciando l’impegno a collaborare in modo sinergico per uno sviluppo del settore che metta al centro sicurezza, innovazione e sostenibilità.

“Le sfide che ci attendono richiedono visione, rigore e la capacità di rafforzare e consolidare il ruolo dell’Ente, che è presidio di legalità, sicurezza e garanzia dei diritti dei passeggeri”, ha spiegato D’Orsogna durante il suo discorso di insediamento “So di poter contare su un personale di altissima professionalità, vero motore dell’Enac, che ogni giorno lavora con competenza e passione per garantire un sistema aereo efficiente, sostenibile e riconosciuto a livello globale”.

“La nomina del Dott. D’Orsogna – ha dichiarato il Presidente Pierluigi Di Palma – rappresenta un investimento strategico per il futuro dell’aviazione civile italiana. La sua esperienza internazionale e il suo impegno nel promuovere una mobilità aerea moderna e sostenibile sono pienamente coerenti con la missione dell’Ente. Anche a nome del CdA, a lui va l’augurio di buon lavoro, certo che saprà guidare con visione e competenza la sfida dell’innovazione nel nostro settore”.

Alexander D’Orsogna porta in ENAC una consolidata esperienza nel settore del trasporto aereo, maturata in Italia e all’estero. Formatosi presso l’Università LUISS di Roma con successivo MBA presso la BBS (Bologna Business School), in seguito ha ampliato le sue competenze a Torino e a Doha, in Qatar. Ha ricoperto incarichi di responsabilità in Alitalia-LAI e Alitalia-CAI, sia in Italia che in Europa, fino a ruoli apicali in Qatar Airways, Vueling e Volocopter, dove ha guidato lo sviluppo dell’Urban Air Mobility. Dal 2018 al 2022 è stato attivo nel sistema aeroportuale con Aeroporti di Puglia, prima di assumere l’incarico di Amministratore Delegato di Ancona International Airport.

L’Enac si conferma così punto di riferimento per la sicurezza, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile del comparto dell’aviazione civile, in un contesto nazionale e internazionale sempre più dinamico e interconnesso.