Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:59
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Il territorio del Vulture sarà la nuova "Città Italiana del Vino"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Il territorio del Vulture sarà la nuova "Città Italiana del Vino"

Titolo assegnato a una coalizione di 14 Comuni lucani guidati da Ripacandida e accomunati dalla storia millenaria dell’Aglianico del Vulture, uno dei grandi rossi del Sud Italia.

(Prima Pagina News)
Venerdì 19 Settembre 2025
Potenza - 19 set 2025 (Prima Pagina News)

Titolo assegnato a una coalizione di 14 Comuni lucani guidati da Ripacandida e accomunati dalla storia millenaria dell’Aglianico del Vulture, uno dei grandi rossi del Sud Italia.

Il territorio del Vulture rappresenterà l’Italia del vino nel 2026.

Il prestigioso titolo di “Città Italiana del Vino 2026”, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino, è stato assegnato a una coalizione di 14 Comuni lucani guidati da Ripacandida e accomunati dalla storia millenaria dell’Aglianico del Vulture, uno dei grandi rossi del Sud Italia. Ne fanno parte Rionero in Vulture, Melfi, Ginestra, Barile, Rapolla, Genzano di Lucania, Atella, Acerenza, Palazzo San Gervasio, Lavello, Forenza, Venosa e Maschito.

La giuria tecnica, composta da accademici, esperti di turismo ed enogastronomia e giornalisti di settore, ha esaminato attentamente le quattro candidature pervenute – da Basilicata, Abruzzo, Sicilia e Veneto – e, dopo un confronto approfondito, ha deciso all’unanimità di premiare il progetto lucano.

Una scelta motivata dalla capacità di coniugare tradizione vitivinicola e sviluppo territoriale, con l’ambizione di trasformare il Vulture in un vero e proprio laboratorio nazionale di buone pratiche.

Dopo una attenta analisi delle candidature, evidenziando i punti di forza e le criticità di ciascuna, ha deciso unanimemente di insignire il Comune di Ripacandida, in rappresentanza del territorio del Vulture, quale Città Italiana del Vino 2026.

Nell’esprimere la decisione, è stato comunque importante rilevare che siano state ben quattro le candidature pervenute, sottolineando il valore e lo spessore di tutti i dossier e la circostanza che siano state rappresentative del Nord, del Centro e del Sud del Paese.

I quattro dossier esaminati sono il frutto di uno sforzo di riflessione e di elaborazione molto importanti, ma solo uno poteva conseguire il riconoscimento. È stato scelto un progetto che ha messo l’accento sulla connessione con l’aspetto dello sviluppo territoriale, con l’ambizione di costituirsi come vero e proprio laboratorio nazionale e che ha proposto molte nuove attività da realizzarsi sul territorio non solo in occasione del 2026 ma anche negli anni successivi, come patrimonio permanente di esperienze e di progettualità, con particolare riferimento alle aree interne nelle quali la ruralità, quindi anche la vitivinicoltura, possa costituire un fondamentale ambito di rigenerazione.

Il titolo di Città Italiana del Vino non è soltanto un riconoscimento simbolico: comporta la realizzazione di un programma annuale di eventi culturali, enoturistici, ambientali e sociali, pensati per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale legato alla vite e al vino. Un’occasione che promette di accendere i riflettori sul Vulture, rafforzando la promozione dei suoi prodotti e stimolando nuove opportunità turistiche.

Per i 14 Comuni coinvolti, si apre, dunque, una fase intensa di lavoro e di collaborazione. Dopo l’esperienza dei Castelli Romani, Città Italiana del Vino 2025, il testimone passa a una terra dalla forte identità, dove la ruralità e la viticoltura diventano strumenti di rigenerazione e di crescita.

“Ringrazio i componenti della Commissione – ha dichiarato il presidente dell’Associazione, Angelo Radica – per l’attenzione e la professionalità con cui hanno valutato ogni candidatura. Il verdetto unanime conferma il valore del progetto e, al tempo stesso, riconosce la qualità e lo spessore dei dossier provenienti da Nord, Centro e Sud Italia


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Città Italiana del Vino
PPN
Prima Pagina News
Vulture
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.