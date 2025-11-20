Ue, Hansen: "Nuova Pac resterà fedele ai suoi obiettivi fondamentali"

"La nuova Pac rimarrà fedele ai suoi obiettivi fondamentali: standard di vita equi per gli agricoltori, mercati stabili, cibo a prezzi accessibili e comunità rurali vivaci. Rafforzerà anche la sostenibilità, l'innovazione e il ricambio generazionale. Una rete di sicurezza dell'Ue più forte, con oltre 6 miliardi di euro, ci aiuterà a rispondere meglio alle crisi di mercato".

Lo ha dichiarato il Commissario Europeo all'Agricoltura, Christophe Hansen, in un videomessaggio all'assemblea Cia 2025.

"Italia è leader in molti prodotti chiave: olio d'oliva, vino, grano duro e tanti prodotti Dop e Igp. Ma possiamo andare oltre nella promozione", ha aggiunto.

Dal 2026, ha proseguito, "maggiori finanziamenti andranno ai programmi di promozione, inclusa la nuova campagna 'Compra cibo europeo'. Abbiamo bisogno di una responsabilità condivisa per affrontare le nostre sfide comuni".

"I politici devono pianificare il futuro. Gli agricoltori devono continuare a innovare e organizzazioni come la vostra - ha continuato Hansen - devono mantenere la politica ancorata alla vita reale.

Il futuro dell'agricoltura europea deve essere competitivo ed equo, produttivo e sostenibile, moderno eppure umano. L'agricoltura italiana, con la sua tradizione, innovazione e passione, può indicare la strada".