Instant Mood: La Liberazione ai tempi dei social network

132 mila menzioni online ed engagement 925,1 K. La società di comunicazione Arcadia, nel suo ultimo Instant Mood dedicato alla keyword "25 aprile", ha fotografato i numeri social del caso Scurati. La polemica innescata dall'esclusione dello scrittore dalla partecipazione ad un programma di Raitre ha polarizzato le discussioni sui social network.

"Il tema del 25 aprile - spiega Domenico Giordano, spin doctor e socio di Arcadia - ha raggiunto il picco massimo nelle conversazioni digitali degli ultimi 30 giorni con la polemica politica innescata dal caso Scurati e dal post social di Giorgia Meloni. Infatti, solo nella giornata dello scorso 20 aprile quando è divampata la notizia, la keyword di ricerca ha ottenuto poco meno di 37.000 menzioni".

Gli hashtag più utilizzati nell'ultimo mese, rileva Arcadia, sono stati: #Scurati, #ANSA, #25aprile e #Meloni. Ma, sull'argomento Liberazione, cosa ci dice la linea temporale delle ricerche 2004-2024 su Google?

"La rappresentazione diacronica delle ricerche online - sottolinea Giordano - ci conferma come molto spesso la memoria storica viene utilizzata per la polemica politica. Negli ultimi 20 anni, infatti, il picco di ricerche (valore 100) sul tema del 25 aprile è stato raggiunto nel 2023, in coincidenza dell’inizio del mandato di Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, formazione politica della destra conservatrice". (Fonte arcadiacom.it).