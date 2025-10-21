Hai dimenticato la password? Clicca qui
Istanbul: omicidio Mattia Minguzzi, due imputati condannati a 24 anni
Istanbul: omicidio Mattia Minguzzi, due imputati condannati a 24 anni

Due quindicenni sono stati giudicati colpevoli, altri due ragazzi assolti. 

(Prima Pagina News)
Martedì 21 Ottobre 2025
Roma - 21 ott 2025 (Prima Pagina News)

Due persone sono state condannate da un tribunale di Istanbul a 24 anni di reclusione per "omicidio premeditato di minorenne" per la vicenda del 14enne Mattia Ahmet Minguzzi, figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, morto lo scorso febbraio, dopo essere stato accoltellato nella città turca. Stando ai media locali, i due condannati, U.B. e B.B., entrambi di 15 anni, hanno ricevuto il massimo della pena. Altri due ragazzi sono stati assolti.

Minguzzi era stato accoltellato da un quindicenne mentre era in un mercato di strada nel quartiere Kadikoy: è morto il 9 febbraio, dopo essere stato ricoverato per due settimane in terapia intensiva.

Il tribunale ha condannato il ragazzo che ha accoltellato il 14enne e un coetaneo che ha infierito sulla vittima prendendola a calci mentre era a terra. Il papà di Mattia, Andrea Minguzzi, chief executive chef presso Eataly a Istanbul, aveva detto che suo figlio non sapeva chi fossero gli aggressori, che avevano cercato un conflitto senza validi motivi.

A metà gennaio, Mattia si trovava al mercato di Kadikoy insieme ad alcuni amici, per comprare delle attrezzature da skateboard, sua grande passione. L'accoltellamento è stato ripreso in un video, che mostra un ragazzo colpire Mattia con cinque coltellate, mentre un altro adolescente lo colpisce con un calcio dopo che si è accasciato a terra.

L'omicidio ha destato molto clamore in tutta la Turchia: molte persone si sono recate al tribunale di Kartal, dove c'è stata l'udienza del processo, per manifestare la propria solidarietà alla famiglia Minguzzi, che nei mesi scorsi aveva ricevuto messaggi di vicinanza anche alla politica, a partire dal presidente Recep Tayyp Erdogan. A loro, però, sono arrivate anche minacce di morte, mentre nelle settimane successive alla sepoltura la tomba di Mattia era stata vandalizzata.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

