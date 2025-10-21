Hai dimenticato la password? Clicca qui
MiC: Giuli firma Decreto per finanziare 5 interventi mirati sul patrimonio nazionale
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
(Prima Pagina News)
Martedì 21 Ottobre 2025
Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato il Decreto per la programmazione delle risorse finanziarie destinate ai "Grandi Progetti Beni culturali" per l'annualità 2025. L’importo complessivo sarà di oltre 15 milioni per 5 interventi mirati che coinvolgeranno Puglia, Veneto Toscana, Lazio ed Emilia Romagna.

Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali è necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Ad Otranto sono stati stanziati quasi 2 milioni di euro per riqualificare gli spazi pubblici del centro storico. A Badia Polesine (Rovigo) sono stati destinati oltre un milione di euro per la valorizzazione e il restauro del Museo Civico Baruffaldi. A Firenze, il Ministero della Cultura ha stanziato 3 milioni di euro per il GalileoLab, uno spazio per i cittadini, le scuole e i visitatori in cui sarà raccontato e valorizzato il contributo di Firenze e della Toscana alla storia della scienza, tramite mostre, attività dimostrative e iniziative educative. A Roma sono stati finanziati 6.500.000 di euro per la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliografico della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte a Palazzo San Felice. Un intervento che si affianca all’impegno già profuso dal Piano Olivetti.  Infine, 3 milioni di euro saranno utilizzati per il restauro del Mausoleo Marconi e Villa Griffone a Sasso Marconi in provincia di Bologna.

Questo nuovo finanziamento è destinato al patrimonio culturale affinché possa appartenere sempre più ai territori e ai loro cittadini.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

