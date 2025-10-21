Amazon: il servizio cloud Aws ha ripreso la normale attività

Il servizio cloud di Amazon Web Services (Aws) ha ripreso la sua normale attività questa mattina. Lo ha reso noto Amazon, dopo il down di ieri che ha causato disservizi e interruzioni in centinaia di app in tutto il mondo, inclusi Snapchat e Reddit.

Il guasto era iniziato ieri mattina alle 9 italiane, a causa di problemi che hanno riguardato l'"endpoint per i servizi nella regione Us-East-1", in Virginia. Poi, la società si è attivata per trovare una soluzione al problema, e il servizio è tornato gradualmente alla normalità.