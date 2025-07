L’Oasi dei Libri inaugura a Sabaudia con Paolo Savona e Luigi Tivelli: un’anteprima di alto profilo tra economia, politica e cultura

Oggi, venerdì 4 luglio alle ore 18:30, nella suggestiva cornice dell’Hotel Oasi di Kufra a Sabaudia, si terrà l’anteprima istituzionale della rassegna “L’Oasi dei Libri”, che apre ufficialmente la terza edizione di uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pontina.

Ad inaugurare la rassegna sarà la presentazione in anteprima del libro del presidente della Consob Paolo Savona, "Chi ha cambiato il mondo. I momenti d'oro della politica e dell'economia come argine al ripetersi della storia e della mediocrità", edito da Rubbettino. Un saggio di ampio respiro, in cui il noto economista e civil servant analizza il ruolo della politica e dell’economia nella storia, ponendo l’accento su come i grandi successi del passato possano offrire strumenti per affrontare le sfide attuali.

A introdurre l’evento saranno i saluti istituzionali del prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella. La serata sarà moderata dal vicedirettore de Il Tempo Alessio Gallicola.

Accanto a Savona, protagonista dell’incontro sarà anche il giurista, editorialista e politologo Luigi Tivelli, autore del volume "I Segreti del Potere. Le voci del Silenzio" (Rai Libri). Un’opera ambiziosa, definita da molti una “enciclopedia dialogica del potere”, che offre un saggio lucido sul sistema politico-istituzionale italiano, arricchito da tredici dialoghi con figure di spicco del panorama istituzionale, tra cui lo stesso Savona, Antonio Patuelli, Giuseppe De Rita, Giampiero Massolo e Giovanni Malagò.

Durante l’evento interverranno inoltre:

Luigi Tivelli , anche direttore artistico e organizzatore della rassegna

Gianfranco Polillo , economista ed ex sottosegretario all’Economia

Gianfranco Sciscione, imprenditore televisivo, presidente del Gruppo Gold TV Netweek e fondatore di Lazio TV

Un parterre d’eccezione che conferma la caratura culturale dell’iniziativa.

L’evento del 4 luglio rappresenta solo l’anteprima della terza edizione della rassegna “L’Oasi dei Libri”, che si svolgerà sempre a Sabaudia dal 12 luglio al 18 agosto 2025. In programma otto incontri culturali che vedranno la partecipazione di 17 autori tra scrittori, saggisti e personalità del mondo culturale italiano.

La rassegna è promossa da Studio Tivelli, in partnership con l’Academy di Cultura e Politica “Giovanni Spadolini” e con il contributo dell’Hotel Oasi di Kufra. L’edizione 2025 vanta il patrocinio del Ministero della Cultura, oltre al sostegno delle autorità locali e alla partnership istituzionale con il Credito Sportivo. Sul piano mediatico, gode del supporto di Gold TV, network televisivi nazionali e locali, e autorevoli testate giornalistiche.

Come sottolineato dal direttore artistico Tivelli, «a Sabaudia i libri fanno volare le idee» – un messaggio che ben sintetizza lo spirito di una rassegna che coniuga radicamento territoriale e vocazione nazionale, offrendo un palcoscenico d’eccellenza per la riflessione culturale e il confronto civile.