LE PAPARAZZATE DI PPN... Sting in love ad Ischia

Estate 2021.

Ormai per il cantante inglese Sting e per sua moglie Trudie Styler, l’Italia è la loro seconda casa. Hanno infatti una meravigliosa tenuta in Toscana, il Palagio, dove fanno produzione di vino ed olio ed ora all’interno della residenza, hanno aperto anche una pizzeria.Ma non è lì che la rockstar e sua moglie hanno passato qualche giorno di vacanza, bensì nell’Isola verde di Ischia dove hanno partecipato all’Ischia Global Fest la manifestazione organizzata da Pascal Vicedomini.Trudie infatti è stata quest’anno la presidente onorario della manifestazione, mentre lo scorso anno entrambi furono nominati ambasciatori. Impegnati nel sociale con l’associazione Rain Forest found per la tutela dell’Amazonia, i due sono molto attivi anche per quanto riguarda il salvataggio del mare e dell’ambiente.In tutto questo c’è stato anche tempo per una cena dove i due si solo lasciati andare a momenti di grande affetto, dimostrando di essere ancora una volta la coppia più longeva del mondo dello spettacolo.Foto per gentile concessione di Franco Trani