Milano-Cortina, Brignone: "Sarà tosta, ma sono molto motivata"
Milano-Cortina, Brignone: "Sarà tosta, ma sono molto motivata"

"Nel mio obiettivo a lungo termine non c’è un’ipotetica data per tornare sugli sci, lo vedrò solo strada facendo".

(Prima Pagina News)
Giovedì 14 Agosto 2025
Aosta - 14 ago 2025 (Prima Pagina News)

"Nel mio obiettivo a lungo termine non c’è un’ipotetica data per tornare sugli sci, lo vedrò solo strada facendo".

“È molto tosta, sarà una bella impresa”. Così, ai microfoni di Sky Sport, Federica Brignone, a margine dell’inaugurazione a La Thuile di una cabina dell’ovovia a lei intitolata, in merito alla sua partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, a seguito del gravissimo infortunio rimediato lo scorso aprile.

“Il sogno di tornar per quest’inverno c’è, per questo mi sto impegnando così tanto – ha proseguito Brignone, vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo generale di sci alpino -. È una sfida tosta di testa, non ho ancora staccato e non mi sono neanche potuta godere un momento. Anche personalmente non ho ancora potuto fare tutto quel che mi piace. Nel mio obiettivo a lungo termine non c’è un’ipotetica data per tornare sugli sci, lo vedrò solo strada facendo”.

“Nella testa l’obiettivo c’è e mi dà una grossa motivazione, ma la ciliegina sulla torta della mia carriera l’ho già ampiamente raggiunta. Sarebbe per me comunque un bel sogno e sarebbe bellissimo essere tra le protagoniste delle Olimpiadi in casa. Siamo ad agosto, non c’è molto tempo, ma sto cercando di fare i salti mortali per tornare. Ce la sto mettendo tutta, ma ci sono cose che non posso controllare. Sarà una bella impresa”, ha concluso la sciatrice.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

