Madonna di Campiglio (Tn). è polemica sull'annuncio del cuoco Cappuccio: "Cerco chef, esclusi comunisti e omosessuali"

Infuria la polemica sull'annuncio di lavoro pubblicato sui social dallo chef stellato Paolo Cappuccio, del ristorante "Eden" di Madonna di Campiglio (Tn).

"Seleziono chef. Sono esclusi comunisti e persone con problemi di orientamento sessuale" è il testo del messaggio, che è stato subito cancellato. Secondo quanto riferisce il Corriere Trentiino, a seguito della pubblicazione del post, in cui Cappuccio spiegava di cercare "uno chef, tre capo partita e un pasticcere da dicembre fino a marzo", sono arrivati proteste e insulti. "Il tuo piatto forte qual è? spaghetti aglio e olio di ricino?",

"Chef mi può cucinare un atto illecito discriminatorio, guarnito da repressione profonda?", oppure "Spero ti mandino a cucinare alla Caritas, almeno ti renderai utile" sono stati alcuni dei commenti arrivati al cuoco.

"Dopo l'ennesima delusione cercavo collaboratori onesti, con un'idea chiara della loro posizione all'interno della società, della brigata, che si comportino bene. I diritti sono sacrosanti, ma ci sono anche i doveri", ha detto al Corriere Trentino lo chef, che alle spalle ha un'esperienza pluridecennale in ristoranti stellati Michelin come La Stube del Bio Hotel Hermitage di Madonna di Campiglio.

Il post, ha spiegato il cuoco, è stato scritto come "un annuncio di disperazione, uno sfogo di stanchezza mentale". "Ho estremizzato un prototipo di personaggi. Si presentano con tanti hobby, con il cane, la chitarra, idee di sinistra e si rivelano fallimenti professionali. Li ho esclusi per non perdere tempo e per fargli già capire che l'ambiente che trovano non è quello di quando vanno nelle piazze o al concerto del primo maggio".

E sull'orientamento sessuale ha tagliato corto: "Io ho amici gay, usciamo e andiamo in vacanza assieme. Ma sul lavoro uno sta al suo posto. Se invade la libertà di un altro sta imponendo la sua posizione di vita, che può dar fastidio".