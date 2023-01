Maltempo: ancora pioggia sul Centro-Sud, nevicate su Abruzzo e Molise

Non si ferma il maltempo che sta imperversando sull'Italia, in particolare con fenomeni piovosi nel Centro-Sud e nevicate nell'entroterra anche in collina, specialmente sui tratti appenninici delle Regioni dell'Adriatico.Basandosi sulle ultime previsioni, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo secondo cui, dalle prime ore di domani mattina. si prevedono precipitazioni nevose sparse su Abruzzo e Molise oltre i 700-900 metri. La neve scenderà anche a quota 500-700 metri, con precipitazioni moderate e abbondanti.La Protezione Civile, inoltre, ha diramato lo stato d'allerta giallo per Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e parti di Emilia-Romagna, Campania e Sardegna.