Maltempo Friuli, Sindaco Premariacco (Ud): "Preghiamo per ragazzi dispersi"

“Stanno cercando 3 persone un uomo e 2 ragazze nel fiume Natisone, sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, erano sull’asta del fiume tra Premariacco e Manzano”.

Così, in un post su Facebook, il Sindaco di Premariacco (Ud), Michele De Sabata, in riferimento ai tre ragazzi dispersi dopo la piena del fiume Natisone. I tre sono stati trascinati via dall'acqua mentre erano abbracciati tra loro, per cercare di resistere alla piena.

“Due elicotteri, 1 dei vigili del fuoco rientrato a Ronchi più i sub e l’elisoccorso del 118 atterrato e in attesa a Casali Potocco, è arrivata anche una barca dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il fiume sta aumentando”, ha aggiunto De Sabata. “Una preghiera per loro” , ha continuato, “esiste anche un filmato che strappa il cuore”.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto molte richieste di intervento per allagamenti in tutto il Friuli-Venezia Giulia, specialmente a Cormons, Dolegna del Collio, Ruda, San Vito al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro. E la situazione metereologica non sembra essere destinata a migliorare: per questo pomeriggio e stasera sono previsti altri rovesci, anche a carattere temporalesco.

Problemi per forti piogge anche in Veneto, dove questa notte ci sono state precipitazioni nel Padovano (con 28 mm di pioggia a Galzignano e 29 a Legnaro nel giro di circa 6 ore) e specialmente nel Veneziano centro settentrionale, dove forti e ripetuti rovesci hanno fatto cadere tra 35 e 55 millimetri di pioggia a Eraclea e addirittura tra 78 e 100 millimetri a Bibione nel giro di 3-6 ore.

Problemi anche nel Vicentino, dove i Vigili del Fuoco hanno ricevuto molte richieste di intervento per allagamenti a San Vito di Leguzzano e Malo, a causa dell'esondazione di alcune rogge. Allagamenti anche a Valdagno, Sandrigo, San Germano dei Berici, Cornedo Vicentino, Schio e Villaverla.

“Stiamo seguendo minuto per minuto l’evolvere delle piogge, che risultano a tratti abbondanti, e degli impatti sui vari territori. Abbiamo alcune segnalazioni di difficoltà e danni dai territori del litorale e del Veneto centrale. Monitoriamo l’evoluzione con tutti i mezzi in campo. Ringrazio tutte le persone, tecnici, volontari, operatori di ogni ambito che stanno lavorando per far sì che la fase più critica sia superata con il minor disagio possibile”, ha dichiarato il Governatore del Veneto, Luca Zaia.

Per quanto riguarda la Lombardia, i Vigili del Fuoco riferiscono che la situazione, al momento, è “moderatamente critica nella zona del Bresciano, in particolare nella zona del lago di Iseo e a sud del Lago di Garda. A causa di smottamenti, sono state chiuse la SP 48 Iseo – Polaveno e la SP 510 Sebina Orientale. Nel comune di Rodengo Saiano, nel Bresciano, si segnalano alcune criticità legate allo stato di allerta per il torrente Gandovere che rischia di rompere gli argini“.