Marianna Bonavolontà: ali dorate alla Festa del Cinema di Roma

Il red carpet del Festival del Cinema di Roma ha da poco ospitato personaggi di spicco e tra loro una presenza eclettica e dirompente: Marianna Bonavolontà, giornalista, imprenditrice, autrice, e soprattutto, un personaggio fuori dagli schemi.Il 27 ottobre, Marianna si è immersa nell'atmosfera magica dell'Auditorium Parco della Musica, dove è stata fra gli ospiti della proiezione del film "Firebrand".Un'occasione unica per condividere l'emozione del cinema e portare come sempre il suo messaggio attraverso l’abito, all'attenzione dei riflettori mentre ha sfilato con grazia e eleganza sul red carpet.Con un capo ideato e realizzato a mano da Maria Rita Giurlani e il corsetto firmato Nicoletta Lucerna, un vestito che ricorda un cielo stellato, con l’aquila turrita in rilievo sul davanti, ha così omaggiato il ricordo di suo padre pilota e l’Aeronautica Militare tutta.Marianna è una donna poliedrica, nonostante una carriera di successo come giornalista, ha dimostrato di essere dotata di un'incredibile creatività. Ex conduttrice di tg, autrice di due libri, fondatrice di Chic Advisor, la guida all’artigianato di lusso, nel 2005 è saltata agli onori della cronaca per essersi classificata seconda ai Mondiali di Kung Fu.Oggi il suo focus è sul volo, ed è quello di riportare alla luce la memoria storica dell’arma azzurra, di veicolare un messaggio per i giovani spesso troppo lontani dal mondo militare, aeronautico nello specifico, un mondo pregno di valori e dedizione a cui Marianna è particolarmente legata.Socia dell'AAA - Aviatori d’Italia, ha partecipato ai festeggiamenti del Centenario dell'Aeronautica Militare in qualità di madrina del leggendario aereo caccia bombardiere G91 di cui il papà era istruttore. Attualmente è madrina del 58º corso Allievi Ufficiali di Complemento e di diverse sezioni dell'Associazione Arma Aeronautica.In giro per l’Italia, realizza video informativi sul mondo del volo e partecipa a numerosi eventi per promuovere la cultura Aeronautica.Ancora una volta la presenza di Marianna alla Festa del Cinema di Roma è stata un'opportunità per lanciare un messaggio, un omaggio alle origini e alla storia italiane e celebrare la sua versatilità e dedizione a iniziative importanti, sia nel campo artistico che nell'ambito socio-culturale. Siamo certi che Marianna Bonavolontà continuerà a ispirare e sorprendere con il suo spirito autentico e il suo impegno in varie sfere della vita.