Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:18
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Mariarita Grieco: “Rai Italia riporta la Serie A nel mondo”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Mariarita Grieco: “Rai Italia riporta la Serie A nel mondo”

A volte ritornano. E finalmente oggi ritorna "La giostra del Gol", lo storico programma di calcio per le nostre comunità italiane all'estero, e che nel 2021 al momento della sua chiusura vantava numeri record, qualcosa come 50 milioni di utenti.

di Pino Nano
Venerdì 29 Agosto 2025
Roma - 29 ago 2025 (Prima Pagina News)

A volte ritornano. E finalmente oggi ritorna "La giostra del Gol", lo storico programma di calcio per le nostre comunità italiane all'estero, e che nel 2021 al momento della sua chiusura vantava numeri record, qualcosa come 50 milioni di utenti.

"Sono estremamente felice per questo accordo - sottolineato la direttrice di Rai Italia, Mariarita Grieco - e ringrazio l'Azienda e la Direzione Diritti Sportivi per avermi supportato in quella che è stata una delle mie prime richieste da direttrice, nonché Rai Sport per quella che sarà una collaborazione fattiva per tutta la stagione. Il contratto con la Lega Serie A ci consentirà di riportare in onda una trasmissione storica come 'La Giostra del gol' ma anche di evidenziare, al di fuori dei confini nazionali, tutte le eccellenze del nostro paese. Perché non parleremo solo di calcio, ma di tutti gli sport che vedono protagonisti gli atleti in maglia azzurra".

Le tante little Italy nel mondo oggi non fanno che esultare.

Appena quattro anni fa, nel 2021, in un interrogazione parlamentare diretta al Presidente del Consiglio di allora, Mario Draghi, il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio Giacomo La Pietra si chiedeva «se il presidente fosse a conoscenza del rischio di chiusura di una trasmissione televisiva calcistica storica “La Giostra del Gol”, trasmessa dal servizio pubblico radiotelevisivo all’estero e se non consideri opportuno adottare ogni iniziativa volta a tutelare la prosecuzione di tale esperienza che appartiene al patrimonio culturale e afferisce alla coscienza collettiva e alla preservazione con la Nazione di appartenenza da parte di una vastissima comunità di connazionali italiani nel mondo».

Il senatore La Pietra rilevava che «si trattava di una trasmissione con oltre cinquanta milioni di telespettatori, che vanta una storia lunghissima avendo esordito nel 1977 e che ogni domenica porta nelle case degli italiani nel mondo le vicende del campionato di calcio».

Quattro anni dopo finalmente la trasmissione più amata dai nostri italiani all’estero torna in milioni di case in tutto il mondo, per virtù di un accordo a suo modo storico, quello appunto sottoscritto dalla Rai e dalla Lega Calcio, che consente a Rai Italia la trasmissione in tutti continenti - Italia ovviamente esclusa - degli HL del campionato di Serie A, della Coppa Italia dai quarti di finale in poi, e della Supercoppa italiana.

Nel dettaglio, la nuova edizione de ‘La Giostra del Gol’ - programma nato nel 1977 sull'allora Rai Internazionale - andrà in onda ogni martedì nei quattro palinsesti che coprono i Cinque Continenti, nella prima serata statunitense, alle 20.00 ora di New York, ad eccezione del primo appuntamento, in onda mercoledì 27 agosto. La conduzione è affidata a Stefano Orsini.

Ma chi è il nuovo direttore di Rai Italia?

Nata a Napoli nel 1965, laureata in Lettere, Mariarita Grieco ha lavorato dal 1983 al 1987 come collaboratore giornalistico presso la redazione di Frosinone de “Il Messaggero”. Dal 1987 al 1998 è stata impegnata in Rai in qualità di corrispondente da Frosinone. Nel 1998 viene assunta in Rai in qualità di redattore presso la Redazione Regionale per il Lazio dove, nel 2003, le viene riconosciuta la qualifica di Capo Servizio. Nel 2004 viene assegnata alla redazione “Cronache” del Tg2 dove, nel 2010, diventa Vice Capo Redattore. Nel 2013, nell’ambito della redazione “Ambiente e Società” della medesima Testata, le viene riconosciuta la qualifica di Capo Redattore; inoltre, dal marzo al dicembre 2014 le viene affidata ad interim la responsabilità della redazione “Scienze e Multimedia”. Nel 2016 assume la responsabilità della “Segreteria di Redazione” della suddetta Testata. Nel 2021 è stata nominata Vicedirettrice del Tg2, mantenendo fino al giugno 2022 la responsabilità transitoria della Segreteria di Redazione, nonché, dal febbraio al luglio 2023, la responsabilità transitoria della redazione “Scienze e Multimedia”.

Nel 2023 viene nominata Vicedirettrice del Tg1, e infine dal marzo 2025 è dunque Direttrice della Direzione Offerta Estero. Compimenti e Buon Lavoro da tutti noi.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

La giostra del gol
Mariarita Grieco
Pino Nano
PPN
Prima Pagina News
Rai Italia
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.