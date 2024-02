Milano: protesta agricoltori, trattori arrivano fino al Pirellone

La protesta degli agricoltori è arrivata fino al Pirellone di Milano. Dieci trattori sono entrati nel capoluogo della Lombardia, e hanno raggiunto la sede del Consiglio Regionale lombardo.Sui trattori sono stati esposti, oltre al Tricolore, cartelli come “Noi 4% incolto, voi 100% incolti” o “L’Italia chiama, la Lombardia risponde”.Lunedì scorso, centinaia di agricoltori, provenienti da tutta la Lombardia, si erano riuniti a Melegnano e avevano annunciato un presidio di 5 notti e 5 giorni per chiedere che le loro aziende e il Made in Italy abbiano un futuro.