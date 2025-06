Associazionismo: Renato Loiero nuovo Presidente Onorario di Ripensiamo Roma

L’Associazione Ripensiamo Roma ha conferito l’incarico di Presidente Onorario al dott. Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio.

Lo ha reso noto Donato Bonanni, Presidente di Ripensiamo Roma, associazione da anni presente sul territorio romano, nata per promuovere una nuova e diversa cultura ambientale, basata sull’informazione “scientifica” e chiara, rivolta a tutti i cittadini, per creare un contesto sociale favorevole alla corretta gestione dei rifiuti, sposando i principi dell’economia circolare e raggiungendo gli obiettivi Ue relativi alla transizione ecologica.

Renato Loiero, Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica con 23 anni di anzianità di servizio, è attualmente Consigliere per le politiche di bilancio del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.E’ membro del comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria.

Nel corso del servizio in Senato è stato inizialmente assegnato al Servizio Studi (area economica), incaricato di assistere le Commissioni V (Bilancio e Programmazione economica) e VI (Finanze); indi è stato assegnato al Servizio delle Commissioni parlamentari, ove è stato componente della segreteria delle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze). Nella XV legislatura ha ricoperto altresì, l’incarico di Capo dell’ufficio di segreteria della Commissione Parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Nella XVI legislatura è stato altresì incaricato di curare la Segreteria della Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi. E’ stato presidente della Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica.

E’ Autore di numerosissime monografie ed articoli in materia tributaria e finanziaria. In passato, è stato anche in servizio presso il MEF- Direz. regionale Lombardia ed Ufficiale della Guardi di Finanza.

“Siamo lieti di avere come Presidente Onorario il dottor Loiero, una figura di altissimo profilo istituzionale. La sua competenza e la sua visione saranno un prezioso punto di riferimento per il nostro impegno civico e per le sfide che ci attendono”, ha spiegato Bonanni.

“Siamo sempre più sicuri che, partendo dal principio di sussidiarietà, l'associazionismo può svolgere un ruolo da protagonista sul territorio contribuendo ad aiutare le amministrazioni locali a combattere la crisi e il degrado ambientale, culturale, economico e sociale con idee e progetti sostenibili”, ha concluso Bonanni.