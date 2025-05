Musica: trent'anni fa moriva Mia Martini, per ricordarla esce la raccolta "Tarab"

Trent'anni fa, il 12 maggio del 1995, moriva Mia Martini. L'interprete femminile per eccellenza, resa un'icona grazie alla sua voce roca e piena di grinta, non è stata mai dimenticata dal grande pubblico.

A provarlo sono i grandi successi che l'hanno resa immortale, in particolare "Almeno tu nell'universo", tra i più significativi della sua carriera, scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, presentato a Sanremo 1989.

Per ricordarla è uscita una raccolta, intitolata "Tarab", che contiene canzoni inedite e interpretazioni alternative dei suoi successi, con nuovi arrangiamenti e la produzione artistica firmata da Maurizio Piccoli, in cd, digitale e doppio vinile crystal (Nar International/Warner Music Italy).

La raccolta contiene, tra gli altri: il provino di "Almeno tu nell'universo" che venne fatto ascoltare alla Commissione Esaminatrice di Sanremo 1989; "Tarab (Soffio d'anima)", brano inedito di soli vocalizzi datato tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta; "Madre e Figlia", altro inedito del 1982, scritto dalla stessa Mia Martini con le musiche di Guido Guglielminetti; "Il fiume dei profumi", brano originariamente contenuto nell'album del 1992 "Lacrime", nella versione di prova registrata nel 1991, nello studio a casa di Biagio Antonacci; la cover de "Il Pescatore" di Fabrizio De André, presente nell'album live del 1983 "Miei Compagni di Viaggio" e rivisitata negli anni Novanta con un cantato completamente diverso.

La parola "Tarab" deriva dall'arabo tarabi (طرب), che vuol dire "agitarsi", "danzare" o "divertirsi con la musica". E' una tra le poche parole al mondo a non poter essere tradotte con un solo termine in un'altra lingua, ma che possono essere spiegate usando più parole.

L'uscita dell'album è accompagnata da "Il fiume dei profumi": in questa versione, sarà possibile ascoltare la prova fatta dalla stessa Martini nello studio di registrazione a casa di Biagio Antonacci (autore e arrangiatore del brano) a Rozzano (Mi), accompagnata dal cantautore, che ha suonato con la sua tastiera Yamaha DX7.

Del brano è disponibile anche il videoclip, ideato da Giuseppe Coviello, che ha curato anche l'editing, l'artwork e le grafiche della copertina dell'album.

"L'idea di onorare il trentennale della scomparsa di Mia Martini è nata all'inizio del 2024. Fin da subito ci è stato chiaro il progetto di elaborare brani, rarità inedite e performance vocali, anch'esse inedite, ascoltabili solo in rare registrazioni dal vivo o realizzate in studio durante le prove per i concerti. Il lavoro vero e proprio - ha raccontato Maurizio Piccoli - ha preso due strade: quella dell'utilizzo della sola voce presente nelle registrazioni dei provini in audiocassette e Dat e quella di costruire nuovi arrangiamenti per la gran parte dei brani con l'intento di vestire di suoni e ritmi più moderni la sua magnifica voce.

Un motto mi ha accompagnato in questo anno di lavoro regalare a Mimì una nuova primavera dopo quel maggio rubato nel 1995. Risultato finale è stata per me una sorta di frequentazione giornaliera con Mimì e la sua voce preziosa presente in una quarantina di brani, quelli scelti inizialmente, sui quali - ha aggiunto - ho lavorato sempre in contatto con Franco Canuto, così da fruire dei suoi puntuali e partecipati consigli di profondo conoscitore dell'artista, che ha dato un importante contributo per portare a termine questo progetto che rappresenta le diverse sfaccettature musicali e interpretative di Mia Martini che da più di cinquant'anni ci regala grandi emozioni".