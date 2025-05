Film: "Il Capo del Mondo" di Salvo Campisano arriva al cinema ed è già sold out

Parte con un clamoroso tutto esaurito il tour di anteprime de Il capo del mondo, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Salvo Campisano, distribuito da Green Film S.r.l. e co-prodotto da Geko Film Production S.r.l..

In uscita sui grandi schermi di tutta Italia il 23 Maggio 2025, in concomitanza con la Giornata della Legalità per sottolineare il forte messaggio civile del film e il tributo a tutte le voci che, nel silenzio, hanno scelto di non tacere, Il capo del mondo prevedrà un'affluenza record alla sua prima proiezione nel capoluogo etneo, dove tre sale cinematografiche hanno già registrato il sold out di prevendite nella stessa serata.

La risposta del pubblico è stata entusiasta: la prima sala da quattrocentonovantasette posti è andata esaurita in poche ore, costringendo il cinema ad aprirne rapidamente una seconda, anch’essa riempita in tempo record. La richiesta travolgente ha infine portato all’apertura di una terza sala, anch’essa prossima al tutto esaurito. In totale, oltre mille spettatori assisteranno all’evento in un solo giorno, sancendo un esordio trionfale per il film.

Il capo del mondo è una commedia corrosiva, dal tono grottesco e politicamente scorretto, che affronta temi sociali e culturali scottanti con ironia tagliente e spirito dissacrante. Ambientato in una Sicilia in bilico tra bellezza e contraddizioni, il film racconta la storia di un regista costretto a girare un’opera sgradita sotto la minaccia della criminalità organizzata. Un film nel film, che mette a nudo le dinamiche oscure del mondo culturale, tra ricatti, discriminazioni e stereotipi.

“Ho interpretato me stesso, partendo dalle tante esperienze che mi sono capitate in più di vent’anni di attività. Come il protagonista, ho cercato di raccontare la mia isola e il suo immenso patrimonio culturale, ma mi sono spesso scontrato con le stesse difficoltà. Il capo del mondo è il risultato di quella resistenza” ha dichiarato Salvo Campisano.

Girato con uno stile che richiama il linguaggio del backstage e del piano sequenza, il film adotta un’estetica semplice e diretta, con una fotografia realistica e un cast composto in gran parte da attori teatrali. Un’impronta che contribuisce a restituire autenticità e immediatezza alla narrazione.

Interpretato dallo stesso Campisano affiancato da Turi Condorelli, Vania Arena, Pippo Torrisi, Anastasia Caputo, Pippo Di Maura, Dino Costa, Giada Sheila, Gianni Bucolo e Oriana Ciaffaglione, dopo la sua uscita nelle sale Il capo del mondo sarà inoltre disponibile su Amazon Prime Video e su tutte le principali piattaforme a partire dal 30 Maggio 2025.