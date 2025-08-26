Pd, Bonaccini: "Decaro? Non ci vedo niente di male ad aprire una nuova stagione"

"Decaro è legato a un percorso politico e di stima e amicizia con entrambe i due ex presidenti" della Regione Puglia, Michele Emiliano e Nichi Vendola. "Immagino voglia dare un messaggio che è quello di aprire una nuova stagione con nuovi protagonisti. Non ci vedo nulla di male".

Così il Presidente del Pd, Stefano Bonaccini, ai microfoni del programma di La7 "Omcnibus", in merito alle Regionali in Puglia.

"Chi è stato alla guida di una Regione, se ha fatto bene come Emiliano può ambire ad altri ruoli persino più importanti. Per quanto riguarda Vendola - ha concluso Bonaccini - non mi permetto di entrare in campi di altri partiti".