PPN Parlamento, Camera dei Deputati, in Commissione Trasporti audizioni sulle autostrade liguri

Oggi martedì 15 dicembre, le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, presso l'Aula della Commissione Ambiente, hanno svolto, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 15.30 Enrico Valeri, direttore gestione rete di Autostrade per l'Italia Spa; ore 16.00 Placido Migliorino, dirigente responsabile della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali - autostrade del Centro Italia e della regione Liguria e Piemonte - presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ore 16.30 Paolo Cesare Odone, presidente di Confcommercio Genova e membro del Comitato salviamo Genova e la Liguria, sulla manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture autostradali liguri.Alle ore 17 Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas Spa, sulle iniziative concernenti il tratto stradale del colle di Tenda, alla luce dei gravi danni subiti dall'infrastruttura a seguito dei recenti eventi atmosferici avversi.Gli appuntamenti sono stati trasmessi in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera.