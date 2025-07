Premio Microfono d’Oro 2025 al primo podcast sul teatro “Su la maschera” di Roberta Beta

Si è conclusa con grande successo la cerimonia di premiazione del Premio Microfono d’Oro 2025, che si è svolta ieri nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.

Il Premio ideato e organizzato da Fabrizio Pacifici e promosso dall’On. Fabrizio Santori che giunto alla sua quindicesima edizione celebra le eccellenze della comunicazione, del giornalismo e dello spettacolo ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del panorama mediatico italiano e ha premiato i professionisti che si sono distinti per il loro impegno, la creatività e la capacità di comunicare in modo innovativo e coinvolgente.

Il Premio Microfono d’Oro 2025 per il Podcast è stato assegnato quest’anno a “SU la maschera” di Roberta Beta che ha ringraziato gli organizzatori della kermesse e la giuria e che ha dichiarato: “La radio e sempre stata la mia passione e sarò sempre grata a Barbara Palombelli per avermi proposta all’allora direttore di Radio due Sergio Valzania il quale, dopo un ovvio periodo di prova, mi assegnò un programma della notte prima e mi inserì in tutte le fasce orarie per i due anni a seguire. Questa passione la coltivo dall’adolescenza: in quegli anni conducevo, in una delle prime radio private della Lombardia, un programma per bambini e di interviste ai grandi gruppi stranieri degli anni ‘80 avendo una buona conoscenza dell’inglese e francese.

Ora con l’avvento dell’on demand ho voluto e potuto realizzare un programma dedicato al teatro ed è l’unico podcast che vede i protagonisti del palcoscenico raccontarsi a cuore aperto. Ma il mio sogno ora sarebbe di poter tornare alla radio! Anche volendo per una rubrica sul teatro”.

Il suo è il primo podcast audio sul Teatro e i suoi protagonisti. Dagli interpreti ai registi, dagli scenografi ai costumisti e ai tecnici di scena, SU la maschera racconta le storie del dietro le quinte e del palcoscenico, fra aneddoti e curiosità di una vita in tournée. Un format che si può ascoltare gratuitamente on demand tramite i principali canali podcast come Spreaker e Spotify, su Youtube e sul sito web www.sulamaschera.it.

Il Premio Microfono d'Oro 2025 ha confermato, anche quest’anno, di essere punto di riferimento per chi fa della comunicazione una missione, dimostrando che l’informazione e l’arte della narrazione, anche nell’era dei social, sono un valore culturale sempre più prezioso.