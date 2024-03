Regionali Abruzzo, Marsilio: "La sinistra non riesce a dividere un palco"

“Sono due mesi che Schlein, Conte e gli altri stanno a braccetto con il mio avversario, se lo coccolano, se lo portano al seguito. Il problema è che dall’altra parte non si sopportano tra loro e non possono dividere un palco insieme.L’unica cosa che li unisce è la sete di potere. Secondo lei chi non riesce a condividere un palco può riuscire a formare una giunta e votare insieme le delibere?”.Così, al quotidiano "Il Tempo", il governatore uscente e candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.Nessuna paura per un possibile effetto Sardegna: “Come ho detto più volte mia moglie è l’unica sarda che temo in questa campagna elettorale, perchè lei viene da lì. Non temo certo la Todde”.“C’è il racconto grottesco di un presidente che sta sempre a casa sua a Roma e non vede mai l’Abruzzo – accusa -. Siamo alla demonizzazione dell’avversario, ad una macchina del fango sperando che ciò possa spostare quei 20-30 mila voti che qualcuno pensa possano essere decisivi”.