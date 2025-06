Il Comune di Lanuvio è lieto di presentare la rassegna “Villa Sforza 2025 – Tra mito e realtà”, un programma ricco di eventi che, da fine giugno a settembre, animerà la splendida cornice della dimora storica di Villa Sforza Cesarini.

La manifestazione prenderà il via il 27 e 28 giugno con lo spettacolo di danza “Verso l’amore, verso d’amore”, e proseguirà con la prima edizione del concorso nazionale “Premio Iuno Sospita” (3, 4 e 5 luglio), dedicato alla danza.

Il calendario include concerti dal vivo, lezioni di tango con Simone Di Pasquale, esibizioni di musica popolare e, il 9 agosto, la prestigiosa XXXI edizione del Caroso Festival, rassegna internazionale di chitarra classica. Gran finale il 5 settembre con “Rap per una notte” insieme a Santeria.

«Un’occasione per vivere la bellezza del nostro patrimonio in un connubio di arte, cultura e partecipazione – dichiarano il Sindaco Andrea Volpi e il Vicesindaco Valeria Viglietti –. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che rendono possibile questo percorso di valorizzazione culturale che continua a crescere anno dopo anno.»

Tutti gli eventi si svolgeranno presso Villa Sforza, in via Sforza Cesarini 37 a Lanuvio.

L’ingresso è libero, ad eccezione delle serate del concorso nazionale “Premio Iuno Sospita” (3, 4 e 5 luglio), che sono a pagamento.

La manifestazione è finanziata dalla Regione Lazio.